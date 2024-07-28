TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.



Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Vakıf üniversitelerinin ücret artışları", İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Afyonkarahisar'ın sorunları", AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, "2024 Yaz Olimpiyatları ve ülkemizdeki spor faaliyetleri" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Ekmen, milli eğitim sisteminin anayasal bir görevle devlet tarafından yürütülen hizmetler olarak tanımlandığını belirterek, "Ancak gerek özel okullar gerek vakıf üniversiteleri aracılığıyla bu hizmetler devlet dışındaki aktörler tarafından da yürütülmektedir. Örneğin, özel okullara baktığımızda okul öncesi eğitim, ilk, orta ve liselerde toplam 1 milyon 543 bin 323 öğrenci eğitimine devam etmektedir. Vakıf üniversiteleri için ise eğitimine devam eden öğrenci sayısı 806 bin 568'dir. Ücretler ve ücret artışlarındaki sorunlar yaklaşık 2 milyon 300 bin aileyi ilgilendirmektedir." dedi.

Türkiye'de vakıf üniversitelerinin özel sektör mantığı ile çalıştığını öne süren Ekmen, vakıf üniversitelerindeki ücret artışlarına ilişkin bir denetim ve yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu savundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili İnci, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere ve sporculara daha kaliteli ve geniş kapsamlı hizmet sunduğunu kaydederek, "Gençlik merkezlerinin sayısında muazzam bir artış yaşanmıştır. 2002 yılında sadece 9 gençlik merkezi varken bu yıl itibarıyla bu sayı 498, gençlik ofisi sayısı ise 369'a ulaşarak toplamda 867 merkeze ulaşmıştır. Gençlik merkezlerimize üye sayısı, 2002 yılında 5 bin 120 iken bugün yaklaşık 4 milyon üyeye hizmet etmektedir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde spor alanında önemli başarılar elde edilmiş 2024 yılında sporcu sayımız 16 milyona ulaşmıştır." diye konuştu.

İnci, 2024 yılı Yaz Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan ve Türkiye'yi temsil eden sporculara da başarı diledi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Olgun, Afyonkarahisar'ın tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Üreticilerin yaşadığı sorunların her geçen gün daha da derinleştiğini ifade eden Olgun, "Plansız ve programsız yapılan ithalatlar hem ülkemize hem de ilimize büyük zarar vermiştir. Canlı hayvan üretimi yapan üreticilerimiz artan maliyetler nedeniyle çiftliklerini terk etmek zorunda kalmış, üretimden çekilmeye başlamışlardır." dedi.