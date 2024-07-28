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Bakan Yumaklı: TİGEM, Azerbaycan'a 9 bin doz boğa sperması daha ihraç etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl ilk boğa sperması ihracatını Azerbaycan'a gerçekleştiren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), bu ülkeye 9 bin doz daha sperma ihraç ettiğini bildirdi. Bakan Yumaklı: "Yaptığımız işbirliklerinin, ülkemizin bilgi ve tecrübesinin kardeş ülkelere aktarılarak bu ülkelerin tarım sektörlerini güçlendireceğini umut ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 22:29, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 22:03
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Bakan Yumaklı: TİGEM, Azerbaycan'a 9 bin doz boğa sperması daha ihraç etti

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl ilk boğa sperması ihracatını Azerbaycan'a gerçekleştiren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), bu ülkeye 9 bin doz daha sperma ihraç ettiğini bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2028 döneminde uygulayacakları hayvancılık yol haritasının en önemli maddelerinden birinin de suni tohumlama ve yerli sperma kullanımının teşvik edilerek verimliliğin artırılması olduğunu vurguladı.

Türkiye'de yerli sperma üretiminde söz sahibi kuruluşlardan birinin de Bakanlığa bağlı TİGEM olduğunu belirten Yumaklı, kuruluşun Sultansuyu Tarım İşletmesi Sperma Üretim Merkezi'nde genetik kapasitesi yüksek boğalardan sperma elde edildiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, özel sektör aracılığıyla çiftçilere ulaştırılan bu dondurulmuş spermaların, hayvansal üretimde kullanılmasıyla et ve süt verimi daha yüksek büyükbaş hayvanların yetiştirildiğini aktardı.

Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesindeki Sperma Üretim Merkezi'nde, Türkiye'deki dondurulmuş boğa sperması üretiminin yüzde 38'inin gerçekleştirildiğini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkezimiz Türkiye'deki izinli merkezler arasında en yüksek paya sahip. Aynı şekilde elde ettiği satış rakamıyla bu alanda açık ara lider konumda. Sultansuyu Tarım İşletmemizde yeni boğaların tedariki amacıyla da Boğa Anası ve Boğa Adayı Üretim Tesisi'ni projelendirdik. Böylelikle bu tesiste ülke içerisindeki tüm sperma üretim merkezlerinin boğa ihtiyaçlarının 2026 yılından itibaren karşılanmasını hedefliyoruz. TİGEM'in hayvancılık yol haritasının en önemli enstrümanlarından biri olan suni tohumlama ve yerli sperma kullanımının artırılmasına büyük katkıları var. Kuruluşumuz Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. 2023'te Azerbaycan'a 7 bin 200 dozluk satışla ilk ihracatını gerçekleştiren TİGEM, bu yıl dost ve kardeş ülkeye farklı ırklardan 9 bin doz sperma daha ihraç etti. Bu sayede Azerbaycanlı yetiştiricileri de TİGEM'in üstün özelliğe sahip genetik materyaliyle buluşturmuş olduk. Yaptığımız işbirliklerinin, ülkemizin bilgi ve tecrübesinin kardeş ülkelere aktarılarak bu ülkelerin tarım sektörlerini güçlendireceğini umut ediyoruz. Bakanlık olarak köklü bağlara sahip olduğumuz çevre ülkelerde tarımsal üretimin artırılması ve geliştirilmesine yönelik işbirliği ve desteklerimiz devam edecek."

- Yılda 1 milyon doz sperma üretiliyor

Yumaklı, Sultansuyu Tarım İşletmesi Sperma Üretim Merkezi'nde yılda 1 milyon doz sperma üretildiğini vurgulayarak, bugüne kadar 7,5 milyon doz dondurulmuş boğa sperması üretilen merkezden özel sektöre 5,5 milyon doz sperma satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Halihazırda 42 baş boğa ile faaliyetlerine devam eden TİGEM bünyesindeki tesiste siyah alaca, simmental, esmer, şarole, limuzin ve Belçika mavisi ırklarından üretim yapıldığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kuruluş, yetiştiricilerin talepleri doğrultusunda ırk çeşitlendirme çalışmalarına devam ediyor. Merkezdeki üstün vasıflı boğa sayısının artırılarak yıllık dozun 1,5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Öte yandan yüksek kaliteli boğa sperması ihracatı, genetik çeşitliliğin ve hayvan ıslahının geliştirilmesine katkı sağlarken Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanındaki teknolojik ve bilimsel ilerlemelerini yansıtarak küresel pazarda rekabet edebilirliğini de artırıyor. Sperma ihracatı aynı zamanda, ekonomik büyümeye katkıda bulunurken, Türk çiftçilerine ve üreticilerine yeni pazarlar ve iş fırsatları da sağlıyor."

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