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İki ilde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangının bölgesinde bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 15:42, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:53
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İki ilde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor

İki ilde orman yangınlarıyla mücadele var.

İlk yangın haberi Hatay'dan geldi. Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

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