Bakanlık büyüttüğü kukumav kuşlarına isim arıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim aradıklarını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 23:12, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 08:49
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim aranıyor.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ekiplerimiz tarafından büyütülen, ülkemizin en küçük ve sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun?? ifadelerine yer verildi.,
İsim arıyoruz 🦉👀T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 28, 2024
Ekiplerimiz tarafından büyütülen,
ülkemizin en küçük ve sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun? ️ pic.twitter.com/icREDzgc8e