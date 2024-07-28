Kurtuluş Savaşı dönemine ait patlamamış top mermisi bulundu

Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 102 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

İlçe yakınlarındaki Almalı mevkisinde arazide koyunlarını otlatan Mustafa Pekmez, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, bir çoban tarafından tarlada Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

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