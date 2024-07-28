Yunanistan'a kaçacaklardı: 2'si terör örgütü üyesi 4 kişi tutuklandı

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs, Edirne?de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

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