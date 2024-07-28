Yunanistan'a kaçacaklardı: 2'si terör örgütü üyesi 4 kişi tutuklandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişi Edirne'de yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 17:15, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:15
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs, Edirne?de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."