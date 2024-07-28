Karadeniz'de denizin rengi değişti
Karadeniz'deki aşırı yağışlar deniz rengini değiştirdi. Denizin mavi rengi çamura bulandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 18:00, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 18:01
Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar, su taşkınlarına neden olarak bölgedeki doğal güzellikleri etkiledi.
Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin rengini maviden kahverengine çevirdi.
Akliman sahilinde, sel sularının getirdiği çamur ve toprak, deniz yüzeyinde belirgin bir bulanıklık oluşturdu.