Ankara'da sahipsiz hayvanlara yönelik yasa teklifine karşı eylem

ANKARA (AA) - Bir grup hayvansever, sahipsiz hayvanlara yönelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne karşı eylem yaptı.

Anıtpark'ta bir araya gelen grup adına açıklama yapan Hayvanlara Özgürlük Platformu Üyesi Merve Çınar, bütün canlıların değerli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Toplum sağlığını riske atacak şekilde saldırgan olan hayvanların uzmanlar tarafından rehabilite edilerek topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Çınar, "Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. İnsana da çocuğa da sessiz canlarımıza da uygulanacak her türlü katliama karşıyız, reddediyoruz. Talebimiz bu yasanın geri çekilmesidir." dedi.

Eyleme katılan CHP Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Semra Dinçer ile Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da birer konuşma yaptı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.