Vatandaşlara ücretsiz kavun ve karpuz...700 ton dağıtılacak

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde, tarlalardan değerinin altında alınmak istenen kavun ve karpuzlar nedeniyle zor durumda kalan çiftçiler için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey devreye girdi.

Tarladaki kavun ve karpuzların çiftçiden 2-3 liraya alınmak istendiğini duyan Bozbey, ürünlerin Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından, değerinde ve direk çiftçiden alınması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi.

Tarım Peyzaj A.Ş. yetkilileri, Mustafakemalpaşalı ve Karacabeyli üreticilerle görüşerek ürünlerini satın aldı. Tarladan toplanan kavun ve karpuzlar, Bursa'nın çeşitli bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Toplam 700 ton civarında ürün alımı yaparak 17 ilçede vatandaşa dağıtmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem ürünleri değerinde alarak üreticinin mağdur edilmesini önlemeyi hem de sıcak yaz günlerinde ihtiyaç sahiplerinin kavun ve karpuza ücretsiz ulaşmasını amaçlıyor.

Tarım Peyzaj A.Ş. personeli tarafından ilk aşamada 100 ton kavun ve karpuz, Ortabağlar Fakülte Cami önü, Yavuzeselim Aziziye Merkez Cami önü, Dikkaldırım Mihraplı Parkı önü, Soğanlı Merkez Cami önü ve Nilüfer Işıktepe Cami önünde vatandaşlara ulaştırılırken, İznik'te 14, Orhangazi ilçesinde ise 10 ton karpuzun dağıtımı bugün gerçekleştirildi.