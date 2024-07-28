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Erdoğan: Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt veremedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı davet ettiklerini ancak Abbas'ın olumlu cevap vermediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında, "Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 19:39, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 19:40
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Erdoğan: Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt veremedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.

Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"ABBAS BİZE OLUMLU CEVAP VEREMEDİ"

"İsrail'le bütün ticareti kesiysel, çıkıp da bir tanesi 'Parlamentonuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı.' Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama maalesef Abbas bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Bunları bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi.

"BULUNMAMIZ GEREKEN YERDE DEĞİLİZ"

Biz bulunmamız gereken yerde değiliz. Rize bu konuda örnek olmalı. Bundan sonraki süreçte, bütün köylerdeki kardeşlerim, mahallelerdeki kardeşlerim Rize'yi farklı yere taşımaları lazım. Belediyelerimizin olduğundan farklı çalışma ortaya koyması lazım. Rize'de yaşayan kardeşlerimin belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. Bazı doğalgaz şikayetleri vardı. Bakanımız notları aldı, oraları takip ediyorlar.

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