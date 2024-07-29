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Kütahya'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı

Kütahya'da zincirleme kazaya 4 araç karıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 08:12, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 08:13
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Kütahya'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kamyonet ve iki otomobil Siner Mahallesi yakınındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 43 DZ 701 plakalı kamyonetteki Ramazan K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Mustafa Hakan G, Fahrettin Kerim M, Murat A, Ahmet Ö, Ramazan D, Şahin S, İsmail Ç. ve Cemalettin A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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