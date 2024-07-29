Kütahya'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kamyonet ve iki otomobil Siner Mahallesi yakınındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda çarpıştı.

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