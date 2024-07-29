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Başsavcılıktan havuzda haşema yasağına gözaltı kararı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine site yöneticisi ile görevlisi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 08:39, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 08:53
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Meral Algün'ün, ortak havuza haşemayla girmesi engellendiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Algün, ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

2 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, tesettür mayo/haşema ile havuza giren kişiye müdahale edilmesiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine kamuoyunun aydınlatılması gereğinin duyulduğu bildirildi.

Olayın Ayazlı Mahallesi'ndeki sitede yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Site yönetiminin aldığı karar nedeniyle sadece mayo veya şort ile havuza girilebileceğini, haşemayla girmesi durumunda havuzu kapatacakları ifadeleri üzerine kadın vatandaşımızın site görevlisi ve yöneticisinden şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Konu hakkında şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca Valiliğimizce de ayrımcılık içeren bu konu hakkında inceleme başlatılmıştır."

"BU KONUYLA İLGİLİ DAHA ÖNCE BİLGİLENDİRİLMEDİK"

Meral Algün, siteden geçen hafta yazlık aldıklarını, taşındıklarında havuza haşemayla girmenin yasak olduğu yönündeki kararın yönetim tarafından kendilerine bildirilmediğini söyledi.

Dairelerini ilk ziyaret ettikleri gün havuzu kullanmak istediklerini belirten Algün, "Ben de havuza girdim. Site görevlisi geldi, haşemayla giremeyeceğimizi söyledi. Bu konuyla ilgili daha önce bilgilendirilmedik. Zaten haberdar olsaydık belki burayı alma konusunda bir kere daha düşünürdük çünkü ben tesettürlüyüm, bu şekilde yetiştim. Burayı da bize uygun olduğunu düşünerek aldık." diye konuştu.

Algün, evi aldıkları günden itibaren bu ayrımcılığa maruz kalmaya başladıklarını savunarak, şöyle devam etti:

"Eşimi sitenin mesajlaşma grubuna dahil etmişlerdi. Eşim de site yönetimine tesettürlü olduğumu, havuzu bu şekilde kullanacağımı yazdı. Emsal kararları da kendilerine iletti ama bizim bu çabamız hiçbir şekilde kabul görmedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, cumartesi günü yaz okulu bittiği, eşim de iş yerinde olduğu için çocuklarla geldik, havuza girdik. Tekrar aynı görevli geldi beni uyardı. Ben de daha önce kendilerine açıklama yaptığımızı hatırlattım. O da bana, 'Ben de size söylemiştim, kurala uymazsanız havuzu kapatacağım.' dedi."

Site görevlisi ayrıldıktan sonra yöneticinin de gelerek havuza girmemesi gerektiğini söylediğini ifade eden Algün, konuşmaları kayıt altına aldığını, yöneticinin çekmesinden rahatsız olup kendisinden uzaklaştığını söyledi.

Algün, böyle bir durumu yaşadığı için çok üzüldüğünü dile getirerek, "Bu, sadece benim problemim değil ülkede yaşayan bütün tesettürlülerin yaşadığı bir sorun. 2024 yılında böyle bir şey yaşamak benim adıma çok üzücü oldu." dedi.

Meral Algün'ün eşi Muhammed Algün de konunun hukuki takibini yapacaklarını vurgulayarak, "Bu davranış hiçbir ahlaka, hiçbir dine uygun değildir, kesinlikle tasvip etmiyorum." ifadesini kullandı.

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