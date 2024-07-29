Dolar günü 33,20 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,9670 32,9680 33,0200 33,2010 Avro 35,8080 35,8090 35,7400 35,7410 Sterlin 42,3940 42,4040 42,4410 42,4510 İsviçre frangı 37,3360 37,3460 37,2550 37,2630 ANKARA ABD doları 32,9370 33,0170 32,9900 33,0700 Avro 35,7680 35,8480 35,7000 35,7800 Sterlin 42,3340 42,5440 42,3810 42,5910