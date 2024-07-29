Dolar günü 33,20 TL'den kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 17:52, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,9670
|32,9680
|33,0200
|33,2010
|Avro
|35,8080
|35,8090
|35,7400
|35,7410
|Sterlin
|42,3940
|42,4040
|42,4410
|42,4510
|İsviçre frangı
|37,3360
|37,3460
|37,2550
|37,2630
|ANKARA
|ABD doları
|32,9370
|33,0170
|32,9900
|33,0700
|Avro
|35,7680
|35,8480
|35,7000
|35,7800
|Sterlin
|42,3340
|42,5440
|42,3810
|42,5910