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Dolar günü 33,20 TL'den kapattı

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 17:52, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:21
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Dolar günü 33,20 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları32,967032,968033,020033,2010
Avro35,808035,809035,740035,7410
Sterlin42,394042,404042,441042,4510
İsviçre frangı37,336037,346037,255037,2630
ANKARA
ABD doları32,937033,017032,990033,0700
Avro35,768035,848035,700035,7800
Sterlin42,334042,544042,381042,5910

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