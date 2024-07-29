Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net