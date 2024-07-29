Kayseri'de terör ve uyuşturucu şüphelisi 28 kişi gözaltında
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı. FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda da 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 11:03, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:05
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada 24 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, haklarında yasal işlem yapılan 36 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Aramalarda 12 kilo 481 gram uyuşturucu, ruhsatsız 4 tabanca ve 2 tüfek, 29 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.