Kayseri'de terör ve uyuşturucu şüphelisi 28 kişi gözaltında

Ayrıca FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Aramalarda 12 kilo 481 gram uyuşturucu, ruhsatsız 4 tabanca ve 2 tüfek, 29 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

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