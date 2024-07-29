Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor

"Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek."

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

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