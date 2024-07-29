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Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı

İzmir'in Dikili ilçesinde havuza haşemayla girmek isteyen Tuğçe Çetin'i, site kararını gerekçe göstererek engelleyen 3 sanığa verilen hapis cezaları istinafta onandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 13:55, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:56
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Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, ilçede kiraladığı yazlıkta havuza haşemayla girmek isteyen Çetin'in site yöneticileri tarafından engellenmesine ilişkin Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan verilen 10'ar ay hapis cezasına ilişkin başvuruyu değerlendirdi.

Ceza Dairesi, kararında, tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, site yönetim kurulu başkanı sanık İ.Y. hakkında kurulan hüküm yönünden, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, başvuruyu esastan reddetti.

Diğer sanıklar M.D. ve H.G. hakkında da kurulan hükümler yönünden mahkemenin kararında esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığının aktarıldığı kararda, şunlar kaydedildi:

"Suç tarihinde sanık H.G. ve M.D.'nin 65 yaşından büyük olması karşısında kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi, hukuka aykırı olup bu aykırılık yeniden yargılama ve duruşma yapılmasına gerek olmaksızın, düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan sanıklara verilen kısa süreli hapis cezasının 300 gün adli para cezasına çevrilmesine, sanıkların ekonomik ve şahsi hali göz önünde bulundurularak bir gün karşılığı 20 lira olmak üzere 300 gün karşılığı olarak toplam 6 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların ekonomik ve şahsi halleri göz önüne alınarak birer ay arayla 20 eşit taksit halinde tahsiline karar verilmek suretiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi."

Dairenin kararıyla 3 sanığa verilen hapis cezaları onanmış oldu.

Benzer davalar için emsal teşkil edecek

Mağdur Tuğçe Çetin'in eşi Harun Çetin, haşemayla havuz veya denize girilmesinin engellenmesi gibi ayrımcılık içeren konularda site kararı alınmasının bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Ayrımcılık kaynaklı yapılan engellemelerin suç teşkil ettiğini bildiren Çetin, söz konusu kararın ileride açılacak benzer davalar için emsal teşkil edeceğini belirtti.

Harun Çetin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun da buna benzer birçok engellemeye para cezası verdiğini sözlerine ekledi.

Dava süreci

Dikili'de 2021 yılında ailece tatil amacıyla kiraladıkları villanın bulunduğu sitenin havuzuna haşemayla girmek isteyen Tuğçe Çetin, havuzu kullanmasına engel olan site yöneticisi, yardımcısı ve bir site sakini hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu kişiler hakkında Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Savunmalarında 2018'de yapılan site genel kurulu toplantısında site havuzuna haşemayla girilmesinin maliklerin oy birliğiyle yasaklandığını belirten sanıklar, olay günü Çetin'e bu kararı bildirdiklerini söylemişlerdi. "Hijyen" gerekçesiyle site genel kurulunda alınmış 14 Temmuz 2018 tarihli kararın yazılı olduğu site karar defterinin örneği de mahkemeye sunulmuştu.

Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda sanıklar, site yönetim kurulu başkanı İ.Y, başkan yardımcısı M.D. ve site sakini H.G.'yi "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Çetin'in "din ve inanç temelinde ayrımcılığa uğradığına" karar veren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da ilgili site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.

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