Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 14:30, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.