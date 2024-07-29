Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz
Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz
Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza
Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza
Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı
Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün
Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
Müfettiş ve uzmanlık derneklerinden zam talebi!
Müfettiş ve uzmanlık derneklerinden zam talebi!
DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
'Türkiye 260 milyar doların üzerinde yatırım çekti'
'Türkiye 260 milyar doların üzerinde yatırım çekti'
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
'Firmaların ciddi düzeyde ilave çalışan ihtiyacı bulunuyor'
'Firmaların ciddi düzeyde ilave çalışan ihtiyacı bulunuyor'
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Başsavcılıktan havuzda haşema yasağına gözaltı kararı
Başsavcılıktan havuzda haşema yasağına gözaltı kararı
Batman'da düğün çıkışı korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı
Batman'da düğün çıkışı korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı
İkinci elde 'senet'e dönüş
İkinci elde 'senet'e dönüş
TSK'da gözler YAŞ toplantısında
TSK'da gözler YAŞ toplantısında
Türkiye'den İsrailli bakana büyük tepki
Türkiye'den İsrailli bakana büyük tepki
'Mavi vatan masal' diyen CHP'li Namık Tan'a büyük tepki
'Mavi vatan masal' diyen CHP'li Namık Tan'a büyük tepki
Erdoğan: Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt veremedi
Erdoğan: Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt veremedi
Bakan Kacır'dan çip açıklaması: Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız
Bakan Kacır'dan çip açıklaması: Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
2 ilde denize girmek yasaklandı
2 ilde denize girmek yasaklandı
İki ilde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İki ilde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İstihbarat alanında çalışan akademisyenler başkentte bir araya geldi
İstihbarat alanında çalışan akademisyenler başkentte bir araya geldi
Sosyal medyadaki 'Atatürk'e hakaret' kavgası ölümle bitti
Sosyal medyadaki 'Atatürk'e hakaret' kavgası ölümle bitti
Bakan Şimşek: Vergi düzenlemesi vatandaşlarımıza yük getirmiyor
Bakan Şimşek: Vergi düzenlemesi vatandaşlarımıza yük getirmiyor
DMM 'Sahilde Afgan sığınmacılar Türklere saldırdı' iddiasını yalanladı
DMM 'Sahilde Afgan sığınmacılar Türklere saldırdı' iddiasını yalanladı
Mecidiye Tabyası, 'ahıra döndü'
Mecidiye Tabyası, 'ahıra döndü'
ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza

Bolu'da bu hafta itibarıyla erkek berberleri pazar günleri ve kadın kuaförleri salı günleri kapalı kalacak. Kapalı kalması gerektiği günlerde dükkan açan esnafa 9 bin lira cezai işlem uygulanacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 14:45, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:46
Yazdır
Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karara göre berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında bir gün kapalı olma uygulaması başladı.

Bolu Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan toplantının arından Vali Erkan Kılıç'ın onayıyla Bolu'da bu hafta karar uygulanmaya başlanacak. Karar çerçevesinde Ramazan ve Kurban bayramlarına denk gelen günler de dahil olmak üzere bir hafta öncesindeki pazar günleri erkek berberleri ve güzellik salonlarının, salı günleri ise kadın kuaförlerinin açık olmalarına karar verildi.

Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılına denk gelen günler de dahil olmak üzere bir hafta öncesindeki pazar günleri erkek berberleri ve güzellik salonlarının, salı günleri ise kadın kuaförlerinin açık olmasına karar verildiği belirtildi.

DÜĞÜN YAPANLARA İKİ SAAT SÜRE

Erkek berberlerinin pazar günü, kadın kuaförlerin salı günü, güzellik salonlarının da pazar günü kapalı olduğu günlerde düğün, nişan, sünnet töreni gibi özel durumlarda, tören sahibinin davetiye ile birlikte kayıtlı olduğu meslek odasına bilgi vermesi halinde, bahsi geçen işletmelerin süreli olarak (2 saat) iş yerlerini açabilmelerine ve mesleklerini icra edebilmelerine karar verildi.

Bolu Valiliği'nin aldığı uygulamaya yönelik kararlara aykırı hareket edenlere ilgili kanun gereği işletmelere yaklaşık olarak 9 bin lira para cezası kesilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber