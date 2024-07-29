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Yılın ilk yarısında 82 ülkeye hafif ticari araç ve kamyon ihracatı

Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ocak-haziran döneminde 2 milyar 851 milyon 530 bin dolar oldu. Ocak-haziran döneminde, hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatının 4'te 1'i Birleşik Krallık'a yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 15:03, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:04
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Yılın ilk yarısında 82 ülkeye hafif ticari araç ve kamyon ihracatı

Otomotiv endüstrisi bu yılın ilk yarısında 17 milyar 701 milyon 161 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 16,1'ini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artışla 2 milyar 406 milyon 215 bin dolardan 2 milyar 851 milyon 530 bin dolara çıktı.

Ocak-haziran döneminde 82 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

İlk sıradaki Birleşik Krallık'a yüzde 35'lik artış

Sektörün, ocak-haziran döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 560 milyon 344 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan ihracat yüzde 35,3'lük artışla 758 milyon 212 bin dolara ulaştı.

Birleşik Krallık'a yapılan ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 26,58'ini oluşturdu.

İkinci sırada bulunan Slovenya'ya yapılan ihracat, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 324 milyon 992 bin dolardan 364 milyon 449 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya ocak-haziran döneminde dış satımı, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 arttı. Bu ülkeye geçen yıl ocak-haziran döneminde 325 milyon 717 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 347 milyon 243 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen hafif ticari araç-kamyon ihracatı ise yüzde 11 azalışla 322 milyon 931 bin dolardan 286 milyon 994 bin dolara geriledi.

Belçika'ya hafif ticari araç-kamyon ihracatında yüzde 50 artış yaşandı

Beşinci sıradaki Belçika'ya hafif ticari araç-kamyon ihracatı yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,3 artışla 181 milyon 152 bin dolardan 272 milyon 334 bin dolara çıktı.

Ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya yüzde 60,75'lik artış ve 106 milyon 851 bin dolarla altıncı, İspanya yüzde 22,3'lük azalış ve 95 milyon 509 bin dolarla yedinci, Hollanda yüzde 329,5'lik yükseliş ve 81 milyon 267 bin dolarla sekizinci, Avustralya yüzde 89,12'lik artış ve 76 milyon 507 bin dolarla dokuzuncu, Danimarka da yüzde 27,66'lık yükseliş ve 65 milyon 276 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihracatıyla onuncu sırada yer aldı.

Bu sıralamaya göre, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında ilk 10 ülkenin 8'i Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler oldu.

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