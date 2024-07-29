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KPSS-2024/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, internet sitesinden KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 15:18, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:32
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KPSS-2024/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

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