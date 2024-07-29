Sivas'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Ankara yoluna dönüş yapmak isteyen H.Ö. (69) idaresindeki 34 PB 8324 plakalı otomobil, Sivas istikametine giden E.Ö (52) yönetimindeki 26 E 1421 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Saadet Ö. (66) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan S.Ö. (69) ve E.Ö. (58) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, kazada ölen Saadet Ö.'nün cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.