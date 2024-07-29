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Kazada ölen Miray ve Elif'in annesi de yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hafriyat kamyonunun kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada, kızları Miray (15) ve Elif Kaya'nın (6) ardından anne Hatice Kaya da hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 16:46, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:48
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Kazada ölen Miray ve Elif'in annesi de yaşamını yitirdi

Kaza, 17 Temmuz'da akşam saatlerinde İzmit-Kandıra yolu Çayırköy ışıkları mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan Y.Y. yönetimindeki 41 APV 561 plakalı hafriyat kamyonu, ışıklarda bekleyen 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı. Kamyon şoförü, yaya olarak kaçtı. Kazada 16 FCH 74 plakalı otomobildeki Şenol Kaya, eşi Hatice Kaya ve kızları Miray (15) ve Elif Kaya, ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Miray Kaya ile kardeşi Elif Kaya, kurtarılamadı. Kaçan kamyon şoförü Y.Y. aynı gün jandarma tarafından yakalandı. Y.Y. tutuklanırken, 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi. Baba Şenol Kaya ise hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu. Kazada ağır yaralanan anne Hatice Kaya, 12 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

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