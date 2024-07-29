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Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir gıda fabrikasında yaşanan işten çıkarma olaylarıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmak için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 17:03, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 17:05
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Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Çatalca'daki Polonez fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin bazı basın yayın organlarında haberler yer almaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirmiştir."

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