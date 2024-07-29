Mansur Yavaş: Bakanlıktan 1 milyar 325 milyon lira alacağımız var

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yavaş, bugüne kadar şeffaf belediyecilik yaptıklarının altını çizerek, son günlerdeki açıklamaların amacının, CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak olduğunu belirtti.

Mali Durum Raporu'nu 2023 sonunda bütün belediye meclis üyelerine dağıttıklarını kaydeden Yavaş, Tabloya baktığınızda göreceksiniz ki borçlarımızın miktarı, 1 milyar 774 milyon 411 bin dolar azalmış. Yani, Ankapark gibi bir tesisten kaynaklanan borçların tamamını ödedik. Çok yüksek faizli borçların tamamını ödedik. SGK borçlarını da 84 milyon 501 bin dolar olarak arttığını açıkladık. Bu artışın birçok sebebi var. Ülke ekonomisinin durumu ortada, pandemide AŞTİ (Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi) çalışmadı, EGO gelir elde edemedi, ücretsiz taşımalar arttı. Toplu taşıma ve su fiyatları da olabilecek en aşağı seviyede tutuldu ifadelerini kullandı.

'KENDİ BELEDİYELERİNDEN MAHSUPLAŞMALARI YAPTILAR'

Şu anki borcun 174 milyon dolar yani 5 milyar 571 milyon lira olduğunu aktaran Yavaş, en borçlu belediyelerin CHP'li olduğu yönünde yalan söylendiğini belirterek, Keçiören Belediyesi'nin 1 şirketi, 2 bin 850 çalışanı var, sigortalı başına düşen 456 bin lira. Bizde 16 şirket, 30 bin çalışan var, sigortalı başına düşen 190 bin lira. Mamak Belediyesi'nin 2 şirketi var, 296 milyon lira borcu var. Gölbaşı Belediyesi'nin 272 milyon lira borcu var, 1 şirketi var. Kahramankazan'ın 1 şirketi var, 240 milyon lira borcu var. Şimdi bunları CHP'li belediyeler sınıfına koyuyorlar algı operasyonu yapıyorlar. Kendi belediyelerinden mahsuplaşmaları yaptılar. Maalesef bu iktidar alacağına şahin, vereceğine karga. Çevre Bakanlığı'ndan bizim alacağımız var. Bizden önceki dönemde yapılan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne yapılan yollar, köprüler ve Eryaman Stadı'ndan alacağımız var; ödemiyorlar. Çalışma Bakanı'na söylüyorum. Rakam 1 milyar 325 milyon lira, takas yapalım, mahsup edelim, alacağınızın 4'te birini hemen almış oluyorsunuz. Ayrıca Hazine satışlarından yüzde 10 pay verilmesi gerekirken, 171 milyon 609 bin lira yine alacağımız var. Buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Eğer çok zor durumdaysanız faizleri silin, bankadan kredi çekip defaten, 1,5 ya da 1,7 milyarın tamamını ödeyeceğim. Faizleri silin. Bütün belediyelerin sorunları aynı, bu yapılandırmaları yapmak zorundasınız diye konuştu.