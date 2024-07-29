17 yaşındaki çocuk 'muhtarlık seçimi husumeti'nden vuruldu

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinin kırsal mahallesi Gölalan'da M.B., muhtarlık seçimi döneminde aralarında husumet oluşan 17 yaşındaki H.İ.T.'ye pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Belinden vurulan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuk, "Cep telefonunu tamir için şehre geldim. Aramızda muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunan M.B. pompalı tüfekle saldırı düzenleyip kaçtı" dedi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.