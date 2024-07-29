Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Böylece Okçuluk Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 18:13, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:21
2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye, ilk madalyasını okçulukta kazandı. Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı. Bu turda Çin ile karşılaşan milliler, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 galip ayrıldı ve Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Bu madalya ayrıca Okçuluk Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlarda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.