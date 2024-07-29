AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu, Bursa'da babaannesinin evinde ikinci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren çocuğun tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.
AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Kadir Özkaya (4), dün akşam saatlerinde babaannesi Pembe T.'nin Bursa'nın İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki evinde pencere önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Torununun düştüğünü gören babaannenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuk, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun durumu ciddiyetini korurken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Bursa'ya giderek torununu ziyaret ettiği öğrenildi.