AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun durumu ciddiyetini korurken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Bursa'ya giderek torununu ziyaret ettiği öğrenildi.

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