Valilik çalışanından sendika başkanına 'gayri ahlaki' mesajlar

EĞİTİM GÜCÜ-SEN Genel Başkanı Oğuz Ozat, Muğla Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli bir memurun kendisine attığı mesajları paylaşarak, çalışan hakkında şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Ozat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Bu Seviyesi düşük, uslüp sınırı düşük mesajı yazan kişi

Muğla Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Nebi Aydoğdu.

Evet yanlış okumuyorsunuz.

bu seviyesiz yazıyı yazan kişi Muğla Valiliği basın ve halkla ilişkilerde memur, devlet memuru.

Bir sendika Genel Başkanına, üyesinin hakkını savunduğu için böylesine gayri ahlaki, edep dışı mesaj atıyor ve ismimle

Saygısızca hitap ediyor.

Sayın Muğla valisi bu şekilde yazmasını siz mi istediniz?

Evet Vali Ben de size isminizle hitap edeyim, nasıl bir saygısızlıktır yanınızda nasıl memur tutuyorsunuz?

Böyle seviyesiz bir şekilde sendika genel başkanına böyle utanmazca yazı yazan bu memuru oraya siz mi seçtiniz?

Üstelik kanuni hakkını arayan öğretmene,

Ayrıca mal diyerek bir Valilik personeli konuşabilir mi takipçisi olacağız

Avare diyecek kadar terbiye sınırlarını edep sınırlarını aşan bu kişi hakkında işlem yapacak mısınız?

Yarın o kişinin bu mesajları hakkında İçişleri Bakanlığı'na şikayetimizi yapacağız