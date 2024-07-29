Çorum'da devrilen otomobildeki kadın öldü, bebeği yaralandı

Sarışeyh köyünde imam olduğu öğrenilen ve kazayı hafif atlatan sürücü, vefat eden eşinin başından uzun süre ayrılamadı.

Yaralı bebek, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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