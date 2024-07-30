İngiltere'deki bıçaklı saldırıda can kaybı 3'e yükseldi

İngiltere'nin Liverpool kentinin yaklaşık 16 kilometre kuzeyinde Merseyside'a bağlı Southport bölgesindeki bir dans okulunda dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırının bilançosu artıyor. Merseyside Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 9 yaşındaki bir kız çocuğunun sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 3'e yükseldiği belirtildi. Ayrıca 5'i çocuk, 2'si yetişkin olmak üzere toplam 7 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Terör bağlantısı yok

Öte yandan dün dans okulunda ABD'li şarkıcı "Taylor Swift" temalı bir etkinlikte gerçekleştirilen saldırıda 6 ve 7 yaşındaki 2 kız çocuğu hayatını kaybederken, saldırıyı engellemeye çalışan 2 yetişkin dahil 9 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alınmış, saldırının terörle bağlantısının bulunmadığı belirtilmişti.

Saldırının nedeni bilinmiyor.