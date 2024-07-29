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İsrailli Bakandan skandal çağrı: Türkiye, NATO'dan çıkarılsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bir açıklama daha yaptı. Katz, diplomatlarının Türkiye'nin kınanması ve NATO'dan atılması için ittifak üyeleriyle temasa geçmesini istediğini duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 23:48, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 23:50
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İsrailli Bakandan skandal çağrı: Türkiye, NATO'dan çıkarılsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'le ilgili ifadelerinin ardından Tel Aviv'den bir açıklama daha yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail'i istilayla ettiğini ve tehlikeli söylemlerde bulunduğunu" öne sürdü. Katz bu sebeple "diplomatlara bütün NATO üyeleriyle acilen temasa geçilerek Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması için" çağrıda bulunduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e saldırılarıyla ilgili "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in fotoğrafını yan yana koyarak sonunun Saddam Hüseyin gibi olacağını öne sürmüştü.

İsrailli bakanın bu paylaşımına Türkiye'den sert tepkiler gelmişti.

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