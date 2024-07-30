Konya'da bir kişi tarlada ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, yakınlarınca kayıp olduğu ihbarı yapılan M.E'nin bulunması için jandarma ekiplerince ilçede arama yapıldı.

Aramalar sonucu M.E'nin cansız bedeni İnoba Avşar mevkiindeki Hotamış yolunda bir tarlada bulundu.

M.E'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Konya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.