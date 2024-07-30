Dolar günü 33,08 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,0200 33,0210 33,0790 33,0800 Avro 35,7400 35,7410 35,7210 35,7220 Sterlin 42,4410 42,4510 42,4070 42,4270 İsviçre frangı 37,2550 37,2630 37,3390 37,3420 ANKARA ABD doları 32,9900 33,0700 33,0490 33,1290 Avro 35,7000 35,7800 35,6810 35,7610 Sterlin 42,3810 42,5910 42,3470 42,5570