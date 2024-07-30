Dolar günü 33,08 TL'den tamamladı
Dolar - euro kaç TL? 30 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 17:28, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,0200
|33,0210
|33,0790
|33,0800
|Avro
|35,7400
|35,7410
|35,7210
|35,7220
|Sterlin
|42,4410
|42,4510
|42,4070
|42,4270
|İsviçre frangı
|37,2550
|37,2630
|37,3390
|37,3420
|ANKARA
|ABD doları
|32,9900
|33,0700
|33,0490
|33,1290
|Avro
|35,7000
|35,7800
|35,6810
|35,7610
|Sterlin
|42,3810
|42,5910
|42,3470
|42,5570