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Çocukları zararlı içeriklere karşı korumak için 'DUY' ihbar hattı oluşturuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 11:22, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:23
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Çocukları zararlı içeriklere karşı korumak için 'DUY' ihbar hattı oluşturuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çocukların korunması ve sağlıklı gelişimleri için Bakanlıkça yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Göktaş, "Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Bu kapsamda çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdik. Bu platform üzerinden çocuklara, ailelere ve tüm topluma yönelik kapsamlı bir bilgilendirme ve farkındalık çalışması yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dijital dünyanın getirdiği risklere karşı çocuklarımızı korumak için duyarlı olmalıyız"

DUY üzerinden çocuklara ve ailelere pek çok rehber ve içerik sunulduğunu aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklara yönelik kitap ve oyuncak seçiminde ailelere öneriler, çocuklarda mahremiyet bilinci, koruyucu ailelik gibi konularda hazırladığımız rehberlerimizle ebeveynlerimizi destekliyoruz. Ayrıca, siber zorbalık, çevrim içi/çevrim dışı oyun oynama, dijital bağımlılık gibi güncel konularda hazırladığımız sosyal medya içerikleriyle ailelerimize yol gösteriyoruz. Bununla birlikte çocukların, yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından ve diğer risklerden korunması amacıyla zararlı içeriklere karşı mücadele ediyoruz. Dijital dünyanın getirdiği risklere karşı çocuklarımızı korumak için duyarlı olmalıyız. Bu nedenle vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY İhbar Platformu'nu oluşturduk."

Yapılan ihbarlar 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriliyor

Bakan Göktaş, Bakanlığın web sitesindeki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından ulaşılabilen bu platform üzerinden WhatsApp ve Bip'e bağlanarak yapılan ihbarları 7 gün 24 saat esasına göre değerlendirdiklerini kaydetti.

Vatandaşların ayrıca WhatsApp ve Bip ihbar hattı "0530 918 11 17" iletişim numarasından da muzır içeriklere müdahale ihbarı yapabildiğine işaret eden Göktaş, bu şekilde bildirilen tüm içeriklerin titizlikle incelenerek gerekli mercilere iletildiğini ifade etti.

Göktaş, DUY projesiyle çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümelerini hedeflediklerini belirterek, çocukların korunması ve geleceği için herkesi üzerlerine düşen görevi yapmaya davet etti.

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