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Yerli turistin yeme içme harcaması yüzde 91 arttı

Türkiye'de ocak, şubat ve mart aylarında yurt içinde tatile giden 8 milyon 262 bin kişi, 45 milyar 262 milyon 452 bin lira harcama yaptı. Seyahat bütçesinin 15 milyar 64 milyon 366 bin lirasını yeme-içmeye ayıran yerli turistin bu harcaması, geçen yıla göre yüzde 91,4 arttı.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 12:47, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:48
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Yerli turistin yeme içme harcaması yüzde 91 arttı

Gıda fiyatlarındaki artış, yerli turistin tatil harcamasına da yansıdı. Maliyet artışı nedeniyle restoran, kafe ve lokantalardaki yiyecek-içecek fiyatlarındaki yükseliş, yerli turistin tatil harcamalarını çoğalttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ocak, şubat ve mart aylarından oluşan ilk çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin lira oldu. Bu harcamanın yüzde 95,6'sını 43 milyar 273 milyon 587 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 4,4'ünü ise 1 milyar 988 milyon 864 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 4 bin 593 lira olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK HARCAMA KALEMİ YEME- İÇME

Harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılımında en fazla pay yüzde 33,3 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,8 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 10,9 ile konaklama harcamaları oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre; yeme ve içme harcamalarında yüzde 91,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 80,8, konaklama harcamalarında yüzde 127,3'lük artış kaydedildi. Yerli turistin 43 milyar 273 milyon 587 bin liralık kişisel harcamalarında, yeme ve içme harcaması 15 milyar 64 milyon 366 bin lira, konaklama harcaması 4 milyar 948 milyon 52 bin lira, ulaştırma harcaması 13 milyar 54 milyon 799 bin lira, giyecek ve hediyelik eşya harcaması 4 milyar 572 milyon 312 bin lira, diğer harcamaları 1 milyar 29 milyon 231 bin lira olarak kayıtlara geçti.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalarak 9 milyon 854 bin seyahat olarak gerçekleşti. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 64 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 22,5 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada yüzde 6,6 ile 'sağlık' yer aldı. Gezi ve eğlence amaçlı 2 bin 216 seyahatte tatilciler 13 milyar 992 milyon 992 bin lira, yakınları ziyaret amaçlı 6 bin 303 seyahatte tatilciler 21 milyar 306 milyon 194 bin, sağlık amaçlı 650 seyahatte 6 milyar 225 milyon 661 bin harcama gerçekleştirdi.

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