Samsun'da denize gireceklere uyarı

TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Bakan Tunç'tan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
SGK belediyelerle masaya oturacak!
SGK belediyelerle masaya oturacak!
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz
Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz
Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza
Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza
Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı
Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Samsun'da denize gireceklere uyarı

Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 14:15, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:15
Yazdır
Samsun'da denize gireceklere uyarı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 35 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5-2 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber