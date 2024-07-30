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TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttuğu toplantının özetlerini yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 14:36, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:38
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TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), öncü göstergelerin temmuz ayında aylık tüketici enflasyonunu yukarı çekecek kalemlerin enerji, işlenmemiş gıda, alkol-tütün grupları olduğuna işaret ettiğini açıkladı.

Politika faizinin %50'de sabit bırakıldığı 23 Temmuz tarihi Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımlayan TCMB, "Buna karşın, öncü göstergeler bu grupların dışlandığı çekirdek göstergelerde artışın görece daha sınırlı seyrettiğine işaret etmektedir" dedi.

Özetlerde "Öncü veriler, son dönemde döviz kurundaki ılımlı görünüm ve iç talep gelişmelerinin yansımalarıyla birlikte temel mal grubunda fiyat artışının diğer gruplara kıyasla ılımlı seyrettiğine işaret etmektedir" ifadeleri yer aldı.

TCMB hizmet enflasyonu ile ilgili olarak ise "Hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışı önemli bir atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir süreye yayılmasına neden olmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Yeni ve yenilenen sözleşmelerdeki kira artış oranları ve konut değerleme raporları üzerinden takip edilen kira oranlarının TÜFE'deki mevcut yıllık kira enflasyonunun altında değerler aldığına işaret eden TCMB, "Bu durum, önümüzdeki dönemde TÜFE'deki yıllık kira enflasyonunun yavaşlayacağını ima etmektedir. Buna karşın, bu kalemdeki yüksek atalet neticesinde kira enflasyonunun yüksek seviyesini koruyarak; dezenflasyon sürecinde, azalarak da olsa, tüketici enflasyonunun seyrinde önemli olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Özetlerde "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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