Acun Ilıcalı şikayetçi oldu, Aziz Yıldırım ifade verdi
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamalarındaki ifadeleri nedeniyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi. Yıldırım, ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 14:59, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:01
Fenerbahçe Kulübü'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Yıldırım'ın, geçen haziran ayında yaptığı açıklamalarındaki ifadeleri nedeniyle ifade verdiği öğrenildi.
Yıldırım, ifade işleminin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.