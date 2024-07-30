Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz
Erdoğan: Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Bakan Tunç'tan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
SGK belediyelerle masaya oturacak!
SGK belediyelerle masaya oturacak!
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

İstanbul Eyüpsultan'da bir kadın, tartıştığı adam tarafından uzun namlulu silahla vuruldu. Saldırgan tutuklandı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 15:10, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:26
Yazdır

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, iddiaya göre arkadaşları İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile birlikte içki içmek için buluştu. Daha sonra İsmail K., tartıştığı Şevval Zeliha Kartal'a çalıştığı iş yerinin deposundan aldığı uzun namlulu silahla ateş etti.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şevval Zeliha Kartal, İsmail K., Sezai A .ve Murat K., gece saatlerinde sokakta bir araya geldi. Yol kenarında otluk alanda oturan grup, birlikte içki içmeye başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine İsmail K., arkadaşlarının yanından ayrılarak çalıştığı depoya gitti.

Bunun üzerine Kartal ve arkadaşları da İsmail K.'nin yanına gidip konuşmak istedi. İsmail K., bir süre sonra geri gelerek çalıştığı yerde bulunan uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş etti.

Sırtına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan kadını, Murat K. kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gören Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmada, saldırgan İsmail K.'yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği silahla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şevval Zeliha Kartal, Sezai Akarsu ve Murat Karasu'nun yürüdüğü esnada İsmail Keçi'nin arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber