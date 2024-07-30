Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında iddiaya göre alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancasıyla akrabalarına ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç., R.Ç. ve Gülhan B. (61) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç.'nin ise tedavisi sürüyor.

Olayın ardından polis memuru Murat B. meslektaşlarına teslim olurken, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.