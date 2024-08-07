Görevde yükselme ve unvan değişikliği genel yönetmeliğine açılan iki dava sonuçlandı

31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan "...ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere..." ibaresinin; 4. maddesinde yer alan "...ve sözlü sınavda..." ibaresinin; 9. maddesiyle dava konusu yönetmeliğe eklenen "Sözlü sınav" başlıklı 12/A maddesi kısmı ile sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan "... Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan (dava dilekçesinde yetmiş beş puan olarak yazılmıştır.) alanlar başarılı sayılır." cümlesinin, 9. maddesiyle dava konusu yönetmeliğe eklenen "Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesi kısmında geçen "...sözlü..." ibaresi ile 11. maddesinin iptali istemiyle açılan davaya ilişkin İDDK'nın Esas No : 2023/2125, Karar No: 2024/1294 sayıl kararı ile,

31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan "...ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere..." ibaresinin; 3. maddesinde yer alan "...arayabilir..." ibaresinin; 4. maddesinde yer alan "...ve sözlü sınavda..." ibaresinin; 9. maddesinin "Sözlü sınav" başlıklı 12/A maddesi kısmı ile sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan "... Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan (dava dilekçesinde yetmiş beş puan olarak yazılmıştır.) alanlar başarılı sayılır." cümlesinin, "Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesi kısmında geçen "...sözlü sınav..." ibaresinin; "Görevde yükselme suretiyle atanma" başlıklı 12/C maddesinde geçen "...altı aylık süreyi aşmamak üzere..." ibaresinin ve 11. maddesinin iptali istemine ilişkin İDDK'nın Esas No: 2023/2176, Karar No: 2024/1293 sayılı kararı yayımlandı.

Her iki davada da iptal istemini reddeden Danıştay Daire kararları onandı.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2023/2125

Karar No : 2024/1294

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 01/03/2023 tarih ve E:2020/1083, K:2023/822 sayılı kararının, esas ve vekalet ücreti yönünden temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan "...ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere..." ibaresinin; 4. maddesinde yer alan "...ve sözlü sınavda..." ibaresinin; 9. maddesiyle dava konusu yönetmeliğe eklenen "Sözlü sınav" başlıklı 12/A maddesi kısmı ile sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan "... Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan (dava dilekçesinde yetmiş beş puan olarak yazılmıştır.) alanlar başarılı sayılır." cümlesinin, 9. maddesiyle dava konusu yönetmeliğe eklenen "Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesi kısmında geçen "...sözlü..." ibaresi ile 11. maddesinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesince verilen 20/03/2018 tarih ve E:2016/10111, K:2018/1786 sayılı kararla; dava konusu Yönetmeliğin, 1. maddesinde yer alan "...ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere..." ibaresinin; 4. maddesinde yer alan "...ve sözlü sınavda..." ibaresinin; 9. maddesiyle Yönetmeliğe eklenen, "Sözlü sınav" başlıklı 12/A maddesi kısmı ile sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan "... Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan (dava dilekçesinde yetmiş beş puan olarak yazılmıştır.) alanlar başarılı sayılır." cümlesinin ve "Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesi kısmının iptali istemleri yönünden karar verilmesine yer olmadığına; Yönetmeliğin 11. maddesinin iptali istemi yönünden ise davanın reddine karar verilmiş,

Anılan kararın, davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 11/12/2019 tarih ve E:2018/3393, K:2019/6370 sayılı kararıyla; "davacının iddia ve taleplerine yönelik olarak ilgili mevzuatın yorumu ve iptali istenen düzenlemelerin hukuka uygunluk denetimi yapılmaksızın, yani uyuşmazlıkla ilgili herhangi bir gerekçeye yer verilmeksizin karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle, davanın reddine ilişkin kısmın bozulmasına üzerine bozma kararına uyularak verilen;

Danıştay İkinci Dairesinin 01/03/2023 tarih ve E:2020/1083, K:2023/822 sayılı kararıyla;

31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin dava konusu 11. maddesiyle, aynı Yönetmeliğin 14. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı,

"Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz" başlıklı mülga 14. maddede, "(Başlığı ile değişik:12/3/2010-2010/192 K.) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır." hükümlerinin bulunduğu,

Anılan madde metninde, sınav sonuçlarının ilanı, bildirim, ilgililerin sonuçlara karşı itirazları ile yapılan sınavda hatalı soru/sorular bulunması halinde uygulanacak usul ve esasların belirlendiği,

Dava konusu Yönetmeliğin 11. maddesi ile bu madde yürürlükten kaldırılmakla birlikte, aynı değişik Yönetmelik kapsamında, Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. ve 3. fıkraları değiştirilerek maddeye yeni fıkralar eklendiği, ''Sınav kurulu ve görevleri'' başlıklı anılan maddenin, ''Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. ... Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. ...'' şeklinde olduğu; sınavların yapılması, ilanı, itirazlar ve diğer işlerinin yürütülmesi konusunda sınav kuruluna veya kurullarına yetki verilmiş, sınav sonuçlarının ilanı ile ilgililerin bu sonuçlara karşı itiraz edebilme hakları korunmuş; genel çerçevesi çizilen hususlar haricinde ayrıntıların, kurumların kendi özel yönetmeliklerinde düzenlemelerine olanak sağlandığı,

Bu itibarla, davacı Sendikanın ileri sürdüğü hususlar da dikkate alındığında, sınav sonuçlarının ilanına ve itirazlara ilişkin belli bir süre kaydını Genel Yönetmelikte belirleme zorunluğunun bulunmaması karşısında; kurumların personel sayıları, atama yapılacak kadro ve pozisyon çeşitliliğinin fazlalığı, sınav süreci, itirazların sonuçlandırılması, yargı yerlerince verilen kararlar ve uygulamada yaşanan sorunlar esas alınmak suretiyle, kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde Yönetmeliğin 14. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair dava konusu 11. maddede hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine, ilk kararda, davanın reddine ilişkin kısım nedeniyle davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmiş ise de, bu kısmın bozulması ve bozma üzerine ret kararı verilmesi nedeniyle davalı idare lehine yeniden vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği, işbu karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 9.500,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava dilekçesinde belirttiği hususlar dikkate alınmadan davanın reddine karar verildiği, birçok kişiyi ilgilendiren sınav sonuçlarının ilanı, itirazlara ilişkin başvuru hususlarının belirtilmemesinin hak arama özgürlüğüne engel teşkil ettiği; temyize konu kararın sonuç kısmında tarafına daha önce vekalet ücretine hükmedildiği bu sebeple mevcut durumda vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğinin belirtildiği, ancak işbu dosyanın karara bağlandığı tarih itibarıyla yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken aksi yönde verilen kararda hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİM:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerine uyulmamış olunması,"

sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda açıklanan gerekçeyle davanın reddine Danıştay İkinci Dairesinin 01/03/2023 tarih ve E:2020/1083, K:2023/822 sayılı kararının, esas ve vekalet ücretine ilişkin kısımlarının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 06/06/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2023/2176

Karar No : 2024/1293

İSTEMİN KONUSU: Danıştay İkinci Dairesinin 01/03/2023 tarih ve E:2020/953, K:2023/820 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan "...ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere..." ibaresinin; 3. maddesinde yer alan "...arayabilir..." ibaresinin; 4. maddesinde yer alan "...ve sözlü sınavda..." ibaresinin; 9. maddesinin "Sözlü sınav" başlıklı 12/A maddesi kısmı ile sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan "... Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan (dava dilekçesinde yetmiş beş puan olarak yazılmıştır.) alanlar başarılı sayılır." cümlesinin, "Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesi kısmında geçen "...sözlü sınav..." ibaresinin; "Görevde yükselme suretiyle atanma" başlıklı 12/C maddesinde geçen "...altı aylık süreyi aşmamak üzere..." ibaresinin ve 11. maddesinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesince verilen 13/03/2018 tarih ve E:2016/10079, K:2018/1661 sayılı kararla; dava konusu Yönetmeliğin, 1. maddesinde yer alan "...ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere..." ibaresinin; 3. maddesinde yer alan "...arayabilir..." ibaresinin; 4. maddesinde yer alan "...ve sözlü sınavda..." ibaresinin; 9. maddesinin, "Sözlü sınav" başlıklı 12/A maddesi kısmı ile sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan "... Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan (dava dilekçesinde yetmiş beş puan olarak yazılmıştır.) alanlar başarılı sayılır." cümlesinin, "Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesi kısmında geçen "...sözlü sınav..." ibaresinin iptali istemlerine ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına; "Görevde yükselme suretiyle atanma" başlıklı 12/C maddesinde geçen "...altı aylık süreyi aşmamak üzere..." ibaresi ile 11. maddesinin iptali istemi yönünden ise davanın reddine karar verilmiş,

Anılan kararın, davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 11/12/2019 tarih ve E:2018/3444, K:2019/6372 sayılı kararıyla; "davacının iddia ve taleplerine yönelik olarak ilgili mevzuatın yorumu ve iptali istenen düzenlemelerin hukuka uygunluk denetimi yapılmaksızın, yani uyuşmazlıkla ilgili herhangi bir gerekçeye yer verilmeksizin karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmın bozulması üzerine bozma kararına uyularak verilen;

Danıştay İkinci Dairesinin 01/03/2023 tarih ve E:2020/953, K:2023/820 sayılı kararıyla;

31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik), "Görevde yükselme suretiyle atanma" başlıklı 12/C maddesinde geçen "...altı aylık süreyi aşmamak üzere..." ibaresi yönünden,

İdarelere, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda yönetmelik çıkarma ve bu yönetmeliklerde değişiklikler yapabilme yetkisinin verildiği, bu yönetmeliklerin Anayasa, yasa, tüzük ve hukukunun genel ilkelerine aykırı hükümler içermemesi ve öngörülen biçim - yetki koşullarına uyularak çıkarılması dışında, söz konusu düzenleme yetkisinin kullanılmasında kamu hukuku yönünden herhangi bir engelin de bulunmadığı,

Kamu kuruluşlarından gelen talepler ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler çerçevesinde, görevde yükselme sınavlarında başarılı olup yedek sırada bulunan ilgililerin atanmasının uzun veya belirsiz bir sürece bağlanmasının personelin kariyer planlaması yapmasını engellememesi ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla tesis edilen dava konusu düzenlemede, 657 sayılı Kanun'un kariyer ve liyakat ilkelerine, Genel Yönetmeliğin amacına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı,

Dava konusu Yönetmeliğin 11. maddesi yönünden,

Dava konusu Yönetmeliğin 11. maddesiyle, aynı Yönetmeliğin 14. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı,

"Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz" başlıklı mülga 14. maddede, "(Başlığı ile değişik:12/3/2010-2010/192 K.) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır." hükümlerinin bulunduğu,

Anılan madde metninde, sınav sonuçlarının ilanı, bildirim, ilgililerin sonuçlara karşı itirazları ile yapılan sınavda hatalı soru/sorular bulunması halinde uygulanacak usul ve esasların belirlendiği,

Dava konusu Yönetmeliğin 11. maddesi ile bu madde yürürlükten kaldırılmakla birlikte, aynı değişik Yönetmelik kapsamında, Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. ve 3. fıkraları değiştirilerek maddeye yeni fıkralar eklendiği, ''Sınav kurulu ve görevleri'' başlıklı anılan maddenin, ''Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. ... Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. ...'' şeklinde olduğu; sınavların yapılması, ilanı, itirazlar ve diğer işlerinin yürütülmesi konusunda sınav kuruluna veya kurullarına yetki verildiği, sınav sonuçlarının ilanı ile ilgililerin bu sonuçlara karşı itiraz edebilme haklarının korunduğu, genel çerçevesi çizilen hususlar haricinde ayrıntıların, kurumların kendi özel yönetmeliklerinde düzenlemelerine olanak sağlandığı,

Bu itibarla, davacı Sendikanın ileri sürdüğü hususlar da dikkate alındığında, sınav sonuçlarının ilanına ve itirazlara ilişkin belli bir süre kaydını Genel Yönetmelikte belirleme zorunluğunun bulunmaması karşısında; kurumların personel sayıları, atama yapılacak kadro ve pozisyon çeşitliliğinin fazlalığı, sınav süreci, itirazların sonuçlandırılması, yargı yerlerince verilen kararlar ve uygulamada yaşanan sorunlar esas alınmak suretiyle, kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde Yönetmeliğin 14. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair dava konusu 11. maddede hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin görevde yükselme suretiyle atanma başlıklı kısmında geçen "altı aylık süreyi aşmamak üzere" ibaresinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu; dava konusu Yönetmeliğin 11. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 14. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı, değişiklikten önce yürürlükte olan 14. maddede, "Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır." hükmü yer aldığı, Yönetmelik değişikliği ile kişinin idarenin olası yanlışlarına karşı, hakkını kamu makamları nezdinde açıkça arayabilme imkanının ortadan kaldırıldığı, Yönetmelik hükmünde sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılmasına dair yapılacak iş ve işlemlerin ne olduğuna dair bir değerlendirme hükmü bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'UN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerine uyulmamış olunması,"

sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda açıklanan gerekçeyle davanın reddine Danıştay İkinci Dairesinin 01/03/2023 tarih ve E:2020/953, K:2023/820 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 06/06/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

