Tartıştığı babasını öldüren kız çocuğu tutuklandı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 22:38, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 22:47
Salur köyünde D.Z. (20) ile Osman Z. (49), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, babasını göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Osman Z, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Şüpheli D.Z gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.