Tartıştığı babasını öldüren kız çocuğu tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Salur köyünde D.Z. (20) ile Osman Z. (49), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, babasını göğsünden bıçakladı.

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