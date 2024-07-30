Cezaevinde kendini asan mahkum kurtarılamadı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan cezaevinde kendini ipe asan mahkum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 16:58, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:00
Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahküm M.B. (39) gece saatlerinde koğuşunda canına kıymak istedi. Durumu fark eden infaz koruma memurlarının ihbarı üzerine cezaevinde sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.B., ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
39 yaşındaki M.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.