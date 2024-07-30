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Kanserden vefat eden Emniyet Müdür Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'da kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent (47), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 17:47, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:47
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Kanserden vefat eden Emniyet Müdür Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Eğitim, Sosyal Hizmetler ve Sağlık, Genel Denetleme ve Disiplin Şube müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özay Başkent, uzun süre kolon kanseri tedavisi gördü. Rahatsızlığı ilerleyince özel hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özay Başkent, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü olan Özay Başkent için, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile Özay Başkent'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende Başkent'in ailesi taziyeleri kabul etti. Özay Başkent'in cenazesi, törenin ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

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