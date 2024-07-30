YTB'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik bursları başvuruya açıldı

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik hayatlarına katkı sağlamak, başarılı gençleri ödüllendirmek ve vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ediliyor.

Bu kapsamda hazırlanan "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu", "Tez ve Araştırma Bursu", "Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu" ve "Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu" programlarına başvurular açıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları, çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olanların başvurabileceği burs programları Türk toplumunun yaşadığı ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olurken, Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine de büyük katkı sağlıyor. Burs programları aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm üretmede öncü olacak projelere de zemin hazırlıyor.

- Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu programıyla yurt dışında yaşayan gençler arasında yükseköğretim aşamasında üstün başarı gösterenler ödüllendiriliyor. Bu burs programından fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan ya da burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olup, bulundukları ülkelerin not sisteminde minimum yüzde 80 başarılı olan vatandaşlar yararlanabilecek.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu, ödül mahiyetinde, lisans seviyesinde 1600 avro, yüksek lisans seviyesinde 2 bin avro, doktora seviyesinde ise 2 bin 400 avro şeklinde bir defaya mahsus veriliyor.

- Tez ve Araştırma Bursu

Tez ve Araştırma Bursu programıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmaları desteklenecek. Bu burs programından yurt dışında yüksek lisans veya doktora programlarından herhangi birine kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan adaylar yararlanabilecek.

Başvurular kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan veya yapılacak olan tez araştırmaları değerlendirmeye alınacak. Tez ve Araştırma Bursları senede iki defaya mahsus olmak üzere yüksek lisans için toplamda 2 bin avro, doktora için toplamda 3 bin avro şeklinde verilecek.

- Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu

Yurt dışında yaşayan gençleri lise eğitimine teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla da Lise Bitirme Başarı Bursu programı ilan edildi.

Bu programla, ülkelerde bulunan her bir büyükelçilik, başkonsolosluk bölgesinden başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye tek seferlik 1000 avro burs verilecek.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu

YTB tarafından aile ve sosyal hizmetler konusunda danışmanlık, sosyal destek ve terapi gibi hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması ve hizmet sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu programı hazırlandı.

Bu ihtiyaçlara yönelik geliştirilen burs programıyla yurt dışında ikamet eden ve ilgili ülkelerde psikoloji, pedagoji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet ve sosyal çalışmalarla ilişkili bölümlerde üniversite eğitimi almış adayların uzmanlaşmalarını sağlayacak mesleki sertifika programları desteklenecek.

Burs programı "Klinik Psikolog ve Psikoterapist Sertifika Destek Bursu", "Davranış Bilimleri Lisansüstü Destek Bursu" ve "Mesleki Gelişim Destek Bursu" başlıklarında üç modül olarak başvuruya açıldı.

Tüm burs programlarına başvurular 31 Ağustos'a kadar çevrim içi "obys.ytb.gov.tr" sayfasından alınacak. Adaylar burs programlarına ilişkin detaylı bilgilere ise "https://yvburslari.ytb.gov.tr/" sitesinden ulaşabilecek.

Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılacak. Mülakata alınacak adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecek.