Artvin'de tünelde meydana gelen kazada 1 kişi öldü

Yaralılardan Fermiye Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Fermiye Yıldız (67) ve Medine Altun (85), Yusufeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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