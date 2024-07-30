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Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp, videosunu çekti

ANKARA'da Enes Çekici (20), kız arkadaşına mesaj attığını iddia edip tartıştığı arkadaşı Hasan Esen'i (21) boynundan bıçaklayarak öldürürken, cep telefonu kamerasıyla da yerde kanlar içindeyken görüntüsünü çekti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 18:54, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 20:23
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Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp, videosunu çekti

Olay, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı. Enes Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi. Hasan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Enes Çekici'nin elindeki bıçağı Hasan Esen'e savurduğu, Esen'in aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldığı, bu sırada Enes Çekici'nin cep telefonu ile görüntü çektiği görüldü.

TELEFONUNU EMANET ETMİŞ

Hasan Esen'in olay sırasında cep telefonunu emanet ettiği esnaf Sabahattin Karabey, "Çocuk yanımdan gitti. Dayı 'Telefonu sana bırakayım' dedi. Gözümün önünde öbür çocuk geldi şahdamarından vurdu. Aralarında kız meselesi var diyorlar, yazık" dedi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Esen'in cenazesi ailesine teslim edildi. Esen'in cenazesi, defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Enes Çekici'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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