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SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), PTT ve TROY kart arasında Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında işbirliği protokolüne imza atıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 19:20, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 19:20
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SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın, Adnan Ertem ve Faruk Özçelik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SGK Başkanı Raci Kaya, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) AŞ Genel Müdürü Ozan Deniz, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve yetkililerin katılımıyla SGK Genel Müdürlük binasında SGK, PTT ve TROY arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Yardımcısı Aydın, törende yaptığı konuşmada, "Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına huzurlu ve refah içinde hayatlarını idame ettirebilmeleri için neler yapabiliriz gayreti içerisinde olduk." dedi.

Emekliler Yılı kapsamında birçok anlaşmaya imza attıklarını dile getiren Aydın, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmesiyle birlikte Bakan'ımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarımız ve özel sektör firmalarıyla bir araya geldik. Emeklilerimiz için avantaj ve ayrıcalıklar elde ettik. Bu vesileyle tüm bakanlıklarımızla kurum ve kuruluşlarımızla ciddi mesafeler aldık." diye konuştu.

Anlaşmalarla emeklilerin yapacakları harcamalarda giyimden ulaşıma, gıdadan ev araç ve gereçlerine kadar pek çok alanda indirimler yapıldığına dikkati çeken Aydın, sosyal güvenlik il müdürlüklerinin 3 bin 700'ü aşan firmayla görüşme yaparak anlaşmalara imza attığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığında emeklilere özel yüzde 20, demir yolu taşımacılığında yüzde 10 indirim yaptığını anımsatan Aydın, ayrıca PTTcell tarafından emeklilere özel uygun fiyatlı konuşma ve internet hizmeti sunan 'Emekli Paketi' oluşturulduğuna, PTT Kargo'da emeklilerin yüzde 20 indirimden faydalandırıldığına dikkati çekti.

Emeklilere, PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde 2024 yılı içinde yüzde 15, PTT lokal ve sosyal tesislerinde ise yüzde 20 indirim uygulandığını da aktaran Aydın, emeklilere yönelik çalışmalarla ilgili desteklerinden ötürü ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

- "Emekli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına adımlar atıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bizler de hükümet olarak emekli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına adımlar atıyoruz. Elbette bu noktada tecrübesi ile günümüzün modern ihtiyaçlarını harmanlayan PTT gibi köklü bir kurumun da katkısı büyük." diye konuştu.

Sayan, yapılan işbirlikleriyle emeklilerin PTT'ye ait misafirhanelerden indirimli yararlanmasının önünün açıldığına işaret ederek, "Bizler bu ve bunun gibi çalışmaların artması için elimizden gelen desteği göstermeye hazırız." ifadesini kullandı.

SGK Başkanı Raci Kaya, emeklilerin sosyal ve ekonomik olarak refahlarının artırılması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizerek, emeklilere daha iyi bir yaşam sunmak için yapılan bu protokollerin, başta emekliler olmak üzere tüm taraflara hayırlı olmasını diledi.

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, "PTT'nin sağlayacağı katkı ve kurumlarımızın işbirliğinin getireceği sinerji ile hem emeklilere TROY kart sağlanması noktasında hem de firmaların, markaların emeklilere yönelik gerçekleştirecekleri indirim ve kampanyalar noktasında daha destekleyici ve teşvik edici olacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.

PTT Genel Müdürü Gülten de "SGK ve TROY iş birliğiyle karşılıklı imzaladığımız protokol kapsamında emekli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında yapılan işbirliğiyle PTTBank ve TROY, emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanları sağlayacak.

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