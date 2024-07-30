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Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahaleye askerlerde destek

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 19:36, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 20:23
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Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahaleye askerlerde destek

Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.

- 50 hektar alanda etkili oluyor

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağıyla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar 5 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.

- Askerler de destek veriyor

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Bir komando bölüğü, 8 asayiş, 5 trafik timi ve 48 güvenlik korucusu müdahale çalışmalarına destek veriyor.

Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara da bilgilendirme çalışması yapıyor.

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